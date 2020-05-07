Эвра объяснил свою фразу "11 мужчин против 11 детей"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра вспомнил о своем знаменитом изречении, которое некогда взбудоражило фанатов "Арсенала".

После победы 1:3 над "Эмирейтс" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов в 2009 году Эвра охарактеризовал ту игру как "11 мужчин против 11 детей". По словам Патриса, он вовсе не пытался унизить соперника, хоту ту его фразу многие фанаты до сих пор воспринимают как оскорбительную.



"Какую из команд мне нравилось обыгрывать больше всего? О, это "Арсенал"... Я объясню вам ход своих мыслей. "Манчестер Сити".... Когда побеждаешь "Манчестер Сити", это как побеждаешь соседа. Они шумят, а ты просто побеждаешь, и это нормально".



"Когда побеждаешь "Челси", то чувствуешь, что выиграешь лигу. Потому что, думаю, "Челси" был единственной командой, которая выглядела как мы. Я имею ввиду характер, тренировки, мощь, скорость".



"Арсенал"... Помню, когда к нам пришел Робин Ван Перси, он сказал: "Давай, Патрис, ты должен мотивировать каждого, это будет важный матч".



"Я такой: "Робин, не волнуйся, это мои детишки — мы легко выиграем... И мы выиграли!"



"Мы забили тот отличный гол на контратаке с участием Чжи Сун Парка, Руни и Роналду, а французские журналисты после матча сказали: "О, результат не отражает игру".



"Я ответил им: "Вы серьезно? Я лишь чувствую, что сегодня был матч 11 мужчин против 11 детей". Затем это оказалось в газетах: "Патрис называет "Арсенал" детьми".



"Но это просто мое ощущение... Я так сильно уважаю их клуб, но это просто было мое ощущение, когда я играл против них — я заранее знал, что мы победим".



"Признаюсь честно, после 34-й минуты один их игрок спросил меня: "Патрис, мы можем обменяться футболками в перерыве?" Поэтому я знал, что мы уже выиграли матч", — сообщил Эвра в официальном подкасте "Юнайтед".