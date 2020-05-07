Фанаты могут вернуться на трибуны уже в октябре

Олд Траффорд Футбольные фанаты могут вернуться на стадионы гораздо раньше, чем ожидалось — уже в октябре.

В предыдущие дни ходили слухи о том, что клубы Премьер-Лиги уже начали готовиться к отсутствию зрителей на трибунах в течение всего следующего сезона.

Однако Daily Mirror удалось узнать, что у правительства Великобритании гораздо более амбициозные планы в этом отношении, и это отличная новость для спортивных клубов страны.

По информации издания, премьер-министр Борис Джонсон и его соратники составили 50-страничный план по возвращению страны к нормальной жизни.

В пятом и заключительном пункте этого предварительного плана прописано возвращение болельщиков на стадионы — впервые с марта — и открытие фитнес-клубов.

Добавим, Джонсон должен опубликовать свой план в воскресенье. Тогда же станет понятно, какими механизмами правительство собирается осуществить задуманное.


Метки болельщики, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2020 15:00

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  1. scauzer11 07.05.2020 15:49 # scauzer11
    сейчас бы в мае, делать планы на октябрь, особенно в такой ситуации.

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