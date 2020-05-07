Фанаты могут вернуться на трибуны уже в октябре
Футбольные фанаты могут вернуться на стадионы гораздо раньше, чем ожидалось — уже в октябре.
В предыдущие дни ходили слухи о том, что клубы Премьер-Лиги уже начали готовиться к отсутствию зрителей на трибунах в течение всего следующего сезона.
Однако Daily Mirror удалось узнать, что у правительства Великобритании гораздо более амбициозные планы в этом отношении, и это отличная новость для спортивных клубов страны.
По информации издания, премьер-министр Борис Джонсон и его соратники составили 50-страничный план по возвращению страны к нормальной жизни.
В пятом и заключительном пункте этого предварительного плана прописано возвращение болельщиков на стадионы — впервые с марта — и открытие фитнес-клубов.
Добавим, Джонсон должен опубликовать свой план в воскресенье. Тогда же станет понятно, какими механизмами правительство собирается осуществить задуманное.
07.05.2020 15:00
Просмотров: 369
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
сейчас бы в мае, делать планы на октябрь, особенно в такой ситуации.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий