Фанаты могут вернуться на трибуны уже в октябре

Футбольные фанаты могут вернуться на стадионы гораздо раньше, чем ожидалось — уже в октябре.

В предыдущие дни ходили слухи о том, что клубы Премьер-Лиги уже начали готовиться к отсутствию зрителей на трибунах в течение всего следующего сезона.



Однако Daily Mirror удалось узнать, что у правительства Великобритании гораздо более амбициозные планы в этом отношении, и это отличная новость для спортивных клубов страны.



По информации издания, премьер-министр Борис Джонсон и его соратники составили 50-страничный план по возвращению страны к нормальной жизни.



В пятом и заключительном пункте этого предварительного плана прописано возвращение болельщиков на стадионы — впервые с марта — и открытие фитнес-клубов.



Добавим, Джонсон должен опубликовать свой план в воскресенье. Тогда же станет понятно, какими механизмами правительство собирается осуществить задуманное.