Анри: "Арсеналу" будет тяжело без голов Обамеянга"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что уход нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга стал бы тяжелой потерей для "канониров".

Экономический кризис, а также вероятное непопадание в Лигу Чемпионов оставляют "Арсеналу" минимальные шансы на продление сотрудничества с Обамеянгом, чей действующий контракт истекает в июне 2021.



Ожидается, что "Арсенал" будет вынужден продать своего капитана в ближайшее трансферное окно. Анри не хочет, чтобы Пьер-Эмерик уходил, но в то же время готов отнестись к этому с пониманием.



"Каждый поступает так, как считает нужным. Как я могу говорить кому-то остаться, когда я сам ушел? Будучи фанатом "Арсенала", ты хочешь, чтобы он остался, но он футболист, и он должен оценить ситуацию вместе со своей семьей и своим отцом, которого я тоже знаю, чтобы принять лучшее решение для них".



"Если ты болеешь за "Арсенал", ты не хочешь его ухода, но этот парень должен заботиться о своей карьере. Я не знаю, что у него в голове и куда он хочет отправиться. Я знаю лишь то, что нам определенно буде недоставать его голов, если он уйдет. Он забивает голы, и если убрать его голы, вам придется тяжело".



"Я уважаю решения людей, я уважаю их чувства, мечты и желания, но любой фанат "Арсенал" спятит, если скажет, что он должен уйти. Мы не хотим, чтобы он уходил, но с другой стороны вы должны понимать, что парень может нуждаться в чем-то другом", — сообщил Анри Sky Sports.