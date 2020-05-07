Премьер-Лига может разрешить клубам дозаявить новичков на концовку сезона

Клубы Премьер-Лиги надеются на открытие периода дозаявок на концовку сезона 2019/20.

Как известно, в следующем месяце у нескольких десятков игроков из Премьер-Лиги истекают контракты, включая Яна Вертонгена из "Тоттенхэма", Педро и Виллиана из "Челси", Райана Фрэйзера из "Борнмута". Аналогичным образом подходят к концу арендные соглашения — "Шеффилд Юнайтед", например, рискует лишиться Дина Хендерсона.



В сложившейся ситуации, утверждает The Telegraph, Премьер-Лига может разрешить своим клубам добавить новых игроков в свои заявки, не дожидаясь окончания сезона.



Таким образом, у вингера Хакима Зийеша может появиться возможность дебютировать за "Челси" уже в этой кампании. А "Арсенал" получил бы подкрепление в лице защитника Вильяма Салиба. Оба этих игрока уже свободны, потому что сезоны в Эредивизии и Лиги 1 были досрочно завершены.



Более того, изменение в правилах просто позволило бы некоторым клубам вернуть в заявку своих травмированных игроков, на которых они просто не рассчитывали во второй половине сезона. Не ожидая выздоровления Тома Хитона и Уэсли Мораеса, "Астон Вилла" убрала обоих из числа своих 25 зарегистрированных футболистов.