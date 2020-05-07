Касорла хочет вернуться в "Арсенал"

Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла заявил о своем желании вернуться в лондонский клуб в неигровой роли.

Ранее в своей карьере Касорла провел шесть лет в "Арсенале", включая четыре сезона бок о бок с нынешним главным тренером "канониров" Микелем Артетой.



Санти, ныне выступающий за "Вильярреал", сыграл 180 матчей за "Арсенал" и дважды завоевал Кубок Англии. Испанец был обожаем болельщиками лондонского клуба, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.



35-летний Касорла чувствует, что дал "Арсеналу" не все, что мог, и поэтому планирует вернуться на "Эмирейтс", когда повесит бутсы на гвоздь.



"Я не знаю, какое наследие я оставил в "Арсенале". Вам нужно спросить об этом фанатов, но я хочу поблагодарить каждого в клубе".



"Я не знаю, чем я займусь в будущем. Возможно, стану тренером, возможно, стану спортивным директором, но я бы хотел вернуться", — сообщил Касорла Vamos.