Касорла хочет вернуться в "Арсенал"

Микель Артета и Санти Касорла Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла заявил о своем желании вернуться в лондонский клуб в неигровой роли.

Ранее в своей карьере Касорла провел шесть лет в "Арсенале", включая четыре сезона бок о бок с нынешним главным тренером "канониров" Микелем Артетой.

Санти, ныне выступающий за "Вильярреал", сыграл 180 матчей за "Арсенал" и дважды завоевал Кубок Англии. Испанец был обожаем болельщиками лондонского клуба, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

35-летний Касорла чувствует, что дал "Арсеналу" не все, что мог, и поэтому планирует вернуться на "Эмирейтс", когда повесит бутсы на гвоздь.

"Я не знаю, какое наследие я оставил в "Арсенале". Вам нужно спросить об этом фанатов, но я хочу поблагодарить каждого в клубе".

"Я не знаю, чем я займусь в будущем. Возможно, стану тренером, возможно, стану спортивным директором, но я бы хотел вернуться", — сообщил Касорла Vamos.


Метки Арсенал, Вильярреал, Касорла

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 427

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. irbis85 07.05.2020 13:08 # irbis85
    зря отпустили...ещё сезон другой на топ уровне бы точно поиграл

    (ответить)

  2. chelsea88 07.05.2020 12:54 # chelsea88
    Вернётся совсем скоро, когда этот гейклуб ссаный вылетит в чемпионшип. Артета справится с этой задачей)

    (ответить)

  3. mixmaster 07.05.2020 12:32 # mixmaster
    Добро пожаловать, Санти

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: