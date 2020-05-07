Клопп отказал сборной Мексики перед назначением в "Ливерпуле"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался от работы со сборной Мексики перед тем, как прийти в мерсисайдский клуб в 2015 году.

В тот период, о котором идет речь, Клопп завершал свой седьмой и одновременно последний сезон в дортмундской "Боруссии", с которой он выигрывал Бундеслигу в 2010/11 и 2011/12.

Однако директор Федерации футбола Мексики Гильермо Канту в ответ на свое предложение узнал, что Юрген надеется перебраться в Премьер-Лигу.

"Через посредника я спросил его, было бы ему интересно поработать с мексиканской сборной. В ответ мне было сказано: "Большое спасибо, я ценю это, но я все еще могу многое дать клубному футболу и хочу отправиться в Англию", — цитирует Канту Goal.

Добавим, что в "Ливерпуль" Клопп пришел только в октябре 2015, когда "красные" уволили провалившего старт сезона Брендана Роджерса.


Метки Клопп, Ливерпуль, сборная Мексики

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 238

Поиск: