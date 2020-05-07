Венгер рассказал о своих отношениях с Фергюсоном

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал правду о своих отношения с сэром Алексом Фергюсоном, тренировавшим "Манчестер Юнайтед".

С момента назначения Венгера в "Арсенале" в 1996 году и до ухода Фергюсона на пенсию в 2013 француз и шотландец регулярно соперничали друг с другом на внутренней арене.



Арсен признает, что между ними не все было гладко, однако это соперничество подстегивало каждого из них и помогло обоим стать настоящими легендами английского футбола.



"Наши отношения проходили через разные стадии, со взлетами и падениями. Сегодня у нас очень дружелюбные отношения, но так было не всегда".



"Когда у вас очень большое соперничество, порой случаются весьма горячие моменты. У нас также были большие битвы, но когда война окончена, возвращается взаимное уважение, потому что мы оба старались на благо своих клубов".



"Он был очень мощной фигурой в Англии и обладал огромным влиянием. Сражаться с ним было сложно, потому что в то время "Юнайтед" принадлежал Sky, у которой тоже огромное влияние на игру, так что это было сложно".



"Конечно, мы подстегивали друг друга. Мы также научились контролировать свои эмоции, стали более зрелыми и всегда стремились совершенствоваться".



"Он был сенсационным тренером, и я обязан отдать ему должное, потому что он всегда знал, как двигаться вперед. Он никогда не довольствовался достигнутым успехом и в правильные моменты принимал решения, чтобы двигаться вперед. Он никогда не боялся изменений, когда ощущал в них потребность. Он был очень эффективен, но и очень современен — он принимал то, что футбол эволюционирует", — сообщил Венгер beIN Sports.