Премьер-Лига готова изгнать трех аутсайдеров, если те не поддержат "Проект Перезапуск"

Норвич Три последних на данный момент клуба Премьер-Лиги были предупреждены, что они будут отправлены в Чемпионшип, если попытаются заблокировать возобновление сезона на нейтральных полях.

На прошлой неделе 20 клубам высшего английского дивизиона была сказано, что оставшиеся матчи сезона 2019/20 могут быть сыграны только на нейтральных полях.

Эта идея вызвала недовольство у аутсайдеров, которые не хотят лишаться фактора домашнего стадиона в борьбе за выживание, а "Брайтон" и "Астон Вилла" даже публично выразили свое несогласие.

Голосование по "Проекту Перезапуск" состоится в понедельник утром, и Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что Премьер-Лига заранее пригрозила "Норвичу", "Астон Вилле" и "Борнмуту", которые в данный момент находятся в зоне вылета.

Если поддержка "Проекта Перезапуск" не будет единодушной, Премьер-Лига проведет еще одно голосование — и большинством голосов отправит три последних клуба в Чемпионшип.

Таким образом, поддержка идеи по возобновлению сезона на нейтральных полях является лучшей возможностью для упомянутых клубов избежать вылета из Премьер-Лиги.


Метки Астон Вилла, Борнмут, Норвич, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 941

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. carrick-16 07.05.2020 09:58 # carrick-16
    Поставят пленных на место

    (ответить)

  2. scauzer11 07.05.2020 09:42 # scauzer11
    шмара из вестХэма ещё ничего не говорила?))

    (ответить)

  3. liverfun 07.05.2020 09:19 # liverfun
    все правильно, под предлогом пандемии решили пошантажировать лигу и извлечь для себя выгоду, забыв о принципе честности игры.
    таких паразитов надо сразу давить

    (ответить)

  4. mikkiynwa 07.05.2020 09:11 # mikkiynwa
    Пенсы щас сразу ЗА продолжение сезона будут, хахаахах

    (ответить)

  5. januzaj00 07.05.2020 09:07 # januzaj00
    надеюсь вест хэм вылетит

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: