Премьер-Лига готова изгнать трех аутсайдеров, если те не поддержат "Проект Перезапуск"

Три последних на данный момент клуба Премьер-Лиги были предупреждены, что они будут отправлены в Чемпионшип, если попытаются заблокировать возобновление сезона на нейтральных полях.

На прошлой неделе 20 клубам высшего английского дивизиона была сказано, что оставшиеся матчи сезона 2019/20 могут быть сыграны только на нейтральных полях.



Эта идея вызвала недовольство у аутсайдеров, которые не хотят лишаться фактора домашнего стадиона в борьбе за выживание, а "Брайтон" и "Астон Вилла" даже публично выразили свое несогласие.



Голосование по "Проекту Перезапуск" состоится в понедельник утром, и Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что Премьер-Лига заранее пригрозила "Норвичу", "Астон Вилле" и "Борнмуту", которые в данный момент находятся в зоне вылета.



Если поддержка "Проекта Перезапуск" не будет единодушной, Премьер-Лига проведет еще одно голосование — и большинством голосов отправит три последних клуба в Чемпионшип.



Таким образом, поддержка идеи по возобновлению сезона на нейтральных полях является лучшей возможностью для упомянутых клубов избежать вылета из Премьер-Лиги.