Кроенке стал богаче на 323 млн. фунтов с начала 2020 года

С начала 2020 года владелец "Арсенала" Стэн Кроенке разбогател на 323 миллиона фунтов за последние четыре месяца.

Напомним, в апреле "Арсенал" объявил, что игроки первой команды — за исключением Месута Озила и еще двух футболистов, чьи имена неизвестны — согласились на 12.5-процентное понижение своих зарплат в течение следующих 12 месяцев.



Аналогичным образом поступил главный тренер Микель Артета со своим штабом, а директора клуба пошли дальше и отказались аж от трети своего заработка.



Несмотря на то, что понижение зарплат было добровольным, во многом это стало вынужденной мерой, чтобы клуб мог сохранить стабильность в условиях кризиса, вынужденного пандемией коронавируса.



А вот Кроенке на себе кризиса не почувствовал — фактически принуждая сотрудников своего клуба идти на понижение зарплат, сам Стэн нарастил свое состояние с начала календарного года почти на треть миллиарда, до 8.1 млрд. фунтов.



Не заметила кризиса и супруга 72-летнего американца — Энн Уолтон Кроенке, наследница империи Walmart, разбогатела на 97 млн. фунтов, сообщает Daily Mail.



Добавим, что Кроенке по-прежнему предпочитает не вкладывать деньги в "Арсенал", который до прошлого года был для него самостоятельным и стабильно приносящим прибыль бизнесом.