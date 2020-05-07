"Юнайтед" готов отложить покупку Санчо на год

"Манчестер Юнайтед" готов отложить на 12 месяцев приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Изначально Санчо был целью номер один для "Юнайтед" на летнее трансферное окно. "Красные дьяволы" проделали большую подготовительную работу, несколько месяцев готовясь к сделке стоимостью свыше 100 миллионов фунтов.



Однако на "Олд Траффорд" пришло понимание, что сейчас не лучшее время для обновления трансферного рекорда клуба. Как и все, "Юнайтед" тоже ощущает эффект от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



Футбольный мир до сих пор не знает, когда болельщики смогут вернуться на трибуны, а это довольно существенная часть доходов "Юнайтед".



Кроме того, "дьяволы" обеспокоены, что покупка ими Санчо будет негативно воспринята в обществе. "Юнайтед" совсем не хочет устраивать пир во время чумы.



В сложившейся ситуации "Юнайтед" готов отложить покупку Санчо на лето 2021. В Дортмунде этому только рады, а понижать цену за Джейдона из-за экономического кризиса "Боруссия" и не собиралась.