Родри: "Сити" гордится своим сезоном"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри заявил, что его команда гордится тем, какой сезон проводит.

На момент остановки сезона из-за пандемии коронавируса "Сити" сохранял исключительно математические шансы на защиту чемпионства в Премьер-Лиге, отпустив "Ливерпуль" на колоссальные 25 очков.



Тем не менее, отдавая должное "Ливерпулю", Родри не собирается критиковать свою команду и считает, что "горожане" могут занести этот себе себе в актив.



"Иногда футбол бывает таким. "Ливерпуль" выступает удивительным образом в этом сезоне. Они всецело сосредоточились на Премьер-Лиге и на ей одной, и тебе лишь остается похлопать им".



"У нас самих было много проблем в этом году. Мы столкнулись со множеством травм, теряя важных игроков, но нельзя сказать, что это плохой сезон для нас — мы вторые".



"Хорошо, мы не там, где хотим быть, но иногда так бывает, и мы должны продолжать двигаться вперед. Думаю, мы гордимся тем, какой сезон проводим".



"Мы уже выиграли два трофея (Суперкубок Англии и Кубок Лиги), и у нас есть шанс заполучить еще два, включая Лигу Чемпионов".



"Я не думаю, что это плохой сезон для нас, поэтому лично я им доволен", — сообщил Родри Sky Sports.