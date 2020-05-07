Родри: "Сити" гордится своим сезоном"
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри заявил, что его команда гордится тем, какой сезон проводит.
На момент остановки сезона из-за пандемии коронавируса "Сити" сохранял исключительно математические шансы на защиту чемпионства в Премьер-Лиге, отпустив "Ливерпуль" на колоссальные 25 очков.
Тем не менее, отдавая должное "Ливерпулю", Родри не собирается критиковать свою команду и считает, что "горожане" могут занести этот себе себе в актив.
"Иногда футбол бывает таким. "Ливерпуль" выступает удивительным образом в этом сезоне. Они всецело сосредоточились на Премьер-Лиге и на ей одной, и тебе лишь остается похлопать им".
"У нас самих было много проблем в этом году. Мы столкнулись со множеством травм, теряя важных игроков, но нельзя сказать, что это плохой сезон для нас — мы вторые".
"Хорошо, мы не там, где хотим быть, но иногда так бывает, и мы должны продолжать двигаться вперед. Думаю, мы гордимся тем, какой сезон проводим".
"Мы уже выиграли два трофея (Суперкубок Англии и Кубок Лиги), и у нас есть шанс заполучить еще два, включая Лигу Чемпионов".
"Я не думаю, что это плохой сезон для нас, поэтому лично я им доволен", — сообщил Родри Sky Sports.
07.05.2020 00:05
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КОРОЛИ!!!
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