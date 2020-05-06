Коул вспомнил, как его обманом заставили принять "Виагру"

Бывший нападающий "Вест Хэма" Карлтон Коул рассказал, как однажды партнеры по сборной Англии заставили его принять "Виагру" перед тренировкой.

За свою карьеру Коул провел только семь матчей за английскую сборную, однако это не остановило его партнеров по национальной команде, чтобы разыграть Карлтона жесточайшим образом.



Об этом случае Коул рассказал в своем подкасте Footballers Guide to Football, гостем которого был Джермейн Дефо, один из организаторов того пранка в преддверии матча против Голландии в 2009 году.



"У меня был стояк. Я был сексуально возбужден, но возбуждение было только в одном месте. Я был самым быстрым игроком на тренировочном поле — у меня выросла третья нога".



"Я уже стер эту историю из своей памяти, а ты заставляешь меня вспоминать о плохом", — сообщил Коул.



"Мы искали кого-нибудь, кто согласится принять эти таблетки, а Карлтон был тем, кто постоянно улыбался и выглядел счастливым".



"Он просто взял их и принял, подумав: "О, да, витамины! Это хорошо для моего организма". Я надорвал свой живот от смеха. Не видел ничего смешнее. Когда мы сказали ему... Нужно было видеть его лицо".



"Он уже ничего не мог поделать. Я подумал: "Дружище, тебе придется потерпеть несколько часов". О боже", — сообщил Дефо.