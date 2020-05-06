Артета рассчитывает на Тирни

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что возлагает большие надежды на левого защитника Кирана Тирни.

После своего перехода из "Селтика" за 25 миллионов фунтов прошлым летом Тирни отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.



Показать весь свой талант 22-летнему шотландцу помешали травмы. И хотя Тирни еще даже не выходил на поле при Артете, Микель многого ожидает от Кирана.



"Мне не терпится поработать вместе с ним и дать ему возможность играть. Его настрой, его самоотдача, его воля — невероятны. Думаю, он придаст нам нечто особенное. Жаль, что он столкнулся с травмами, но ему нужно это преодолеть".



"В твоей карьере бывают такого рода моменты, и я подстегиваю Кирана, говоря ему: "Киран, как ты собираешься на это отреагировать?"



"Ты не можешь жалеть себя из-за того, что это произошло. Хорошо, теперь уровень ожиданий в отношении тебя чуть выше, но ты должен принять это".



"Ты играешь за клуб топ-уровня, где высочайшие ожидания, но прими это и будь готов".



"У тебя есть все, чтобы быть успешным здесь, у тебя наилучший настрой, что только может быть у игрока, поэтому дерзай и наслаждайся процессом, вот и все", — цитирует Артету Goal.