"Ньюкасл" собирается купить Кулибали

Потенциальные владельцы "Ньюкасла" хотят купить защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Инвесторы из Саудовской Аравии ожидают, что в самое ближайшее время Премьер-Лига одобрит их сделку по приобретению "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



Несмотря на экономический кризис и резкое падение стоимости нефти, которая является основным источником наполнения бюджета Саудовской Аравии, потенциальные владельцы "сорок" по-прежнему полны амбиции.



Ранее стало известно, что саудиты собираются пригласить на должность главного тренера Маурисио Почеттино, уволенного из "Тоттенхэма" в ноябре.



Также саудиты собираются инвестировать большие деньги в состав и инфраструктуру клуба, чтобы превратить "Ньюкасл" в грозную силу на внутренней и европейской аренах.



Как сообщает Sky Sports, одной из трансферных целей саудитов станет Кулибали, который, вероятно, покинет "Наполи" в ближайшее окно. Клуб Серии А оценивает Калиду в 80 млн. евро (70 млн. фунтов).



Утверждается, что 28-летний сенегалец будет заинтересован в переходе в "Ньюкасл", если сделка по смене владельцев "сорок" пройдет успешно. К уходу из "Наполи" защитника подталкивает желание нового вызова, а также финансовый фактор.