Полузащитник Генрих Мхитарян сообщил "Арсеналу", что хочет остаться в "Роме" по окончании своей аренды.

Мхитарян присоединился к "канонирам" из "Манчестер Юнайтед" в январе 2018, будучи обменянным на Алексиса Санчеса, однако проявить себя на "Эмирейтс" толком не смог.



Не найдя своего места в планах Унаи Эмери, прошлым летом Мхитарян отправился покорять Серию А, где выглядит очень достойно, несмотря на ограниченное из-за травм игровое время.



В прошлом месяце главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека уже подтвердил, что желает сохранить Генриха, и сам 31-летний армянин хочет того же, несмотря на то, что "Арсенал" уже попрощался с невзлюбившим его Эмери и назначил рулевым Микеля Артету.



"Мое время в Лондоне истекло. Надеюсь, вам удастся договориться с "Ромой", потому что мое желание — остаться здесь", — приводит слова Мхитаряна, которые Генрих сказал "Арсеналу", издание Corriere dello Sport.



Добавим, что "канониры" надеются выручить за экс-игрока дортмундской "Боруссии" 9 миллионов фунтов.