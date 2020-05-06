Мхитарян сообщил "Арсеналу", что хочет остаться в "Роме"

Генрих Мхитарян Полузащитник Генрих Мхитарян сообщил "Арсеналу", что хочет остаться в "Роме" по окончании своей аренды.

Мхитарян присоединился к "канонирам" из "Манчестер Юнайтед" в январе 2018, будучи обменянным на Алексиса Санчеса, однако проявить себя на "Эмирейтс" толком не смог.

Не найдя своего места в планах Унаи Эмери, прошлым летом Мхитарян отправился покорять Серию А, где выглядит очень достойно, несмотря на ограниченное из-за травм игровое время.

В прошлом месяце главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека уже подтвердил, что желает сохранить Генриха, и сам 31-летний армянин хочет того же, несмотря на то, что "Арсенал" уже попрощался с невзлюбившим его Эмери и назначил рулевым Микеля Артету.

"Мое время в Лондоне истекло. Надеюсь, вам удастся договориться с "Ромой", потому что мое желание — остаться здесь", — приводит слова Мхитаряна, которые Генрих сказал "Арсеналу", издание Corriere dello Sport.

Добавим, что "канониры" надеются выручить за экс-игрока дортмундской "Боруссии" 9 миллионов фунтов.


Метки Арсенал, Мхитарян, Рома

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2020 19:00

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  1. babsez 06.05.2020 20:12 # babsez
    Кто нибудь объясните ему, что где он будет в следующем сезоне решает не он, а его работодатель, с которым подписан контракт

    (ответить)

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