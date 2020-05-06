"Сити" готов к тому, что Сане уйдет свободным агентом через год

"Манчестер Сити" готов отпустить Лерой Сане свободным агентом через год, если "Бавария" не заплатит правильную цену за вингера в ближайшее трансферное окно.

Сегодня утром в немецкой прессе появилась информация, что "Бавария" уже согласовала условия пятилетнего контракта с Сане и теперь собирается начать переговоры с "Сити" с предложения в 35 миллионов фунтов.



Однако Daily Mail и Goal в один голос утверждают, что эта сумма и близко не соответствует той, в которую "горожане" оценивают 24-летнего игрока сборной Германии.



Чемпионы Премьер-Лиги не собираются идти на уступки, даже несмотря на то, что от действующего контракта Лероя остается только один полный год.



Прошлым летом "Сити" оценивал Сане в 140 млн. фунтов. Естественно, из-за истекающего контракта и экономического кризиса "горожане" вынуждены снизить свою цену, но никак не до 35 млн. фунтов.



На "Этихад" не расстроятся, если "Бавария" так и не заплатит правильную цену. В таком случае Сане придется отработать оставшийся сезон по своему контракту.