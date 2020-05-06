"Юнайтед" сомневается насчет выкупа Игало

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить аренду Одиона Игало до конца сезона, но все еще сомневается насчет постоянного трансфера.

Напомним, Игало присоединился к "Юнайтед" из "Шанхай Шеньхуа" на последних мгновениях зимнего трансферного окна. Одион неплохо себя проявляет, забив четыре гола в восьми матчах.



Арендное соглашение по Игало рассчитано лишь до конца мая, однако из-за вынужденной остановки сезон 2019/20 продлится для "красных дьяволов" не только на июнь и июль, но также на август ввиду участия в плей-офф Лиги Европы.



Как сообщает Evening Standard, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет продлить аренду 30-летнего нигерийца до конца сезона. А вот постоянный трансфер Одиона пока находится под вопросом.



Ранее сам Игало говорил, что хотел бы остаться на "Олд Траффорд", но для этого "дьяволам" пришлось бы заплатить 15 миллионов фунтов "Шанхай Шеньхуа".



"Юнайтед" по-прежнему планирует приобрести забивного нападающего грядущим летом, интересуясь Муссой Дембеле, Тимо Вернером и Раулем Хименесом, поэтому решение по Одиону может быть отложено.