ФИФА расследует трансфер Фернандеша в "Юнайтед"

Бруну Фернандеш ФИФА начала расследование в отношении трансфера полузащитника Бруну Фернандеша из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в январе "Юнайтед" заплатил "Спортингу" 47 миллионов фунтов за Фернандеша, который великолепно вписался в команду Оле Гуннара Сульшера.

Свое расследование ФИФА начала после жалобы "Сампдории", бывшего клуба Фернандеша. Бруну отыграл за представителя Серии А один сезон, прежде чем летом 2017 был продан в "Спортинг" за 7.5 млн. фунтов.

"Сампдория" утверждает, что имеет право на 10 процентов от прибыли, которую мог сделать "Спортинг" с последующей перепродажи игрока. Таким образом, речь идет примерно о 4 млн. фунтов.

Пока нет никаких намеков на то, что эту сумму придется заплатить "Юнайтед", если "Сампдория" окажется права, подчеркивает Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Сампдория, Спортинг, Фернандеш, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1079

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  1. mancunia-planet 06.05.2020 16:44 # mancunia-planet
    Вообще насрать

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  2. narcot 06.05.2020 16:31 # narcot
    михуйло, деньги не помойка будет платить, а сампа, если чо

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  3. kanonirwest 06.05.2020 16:10 # kanonirwest
    Мутим бабло в период коронавируса, бесплатно, без регистрации и смс.
    А если серьёзно, то чё то этот Спортинг мутит. То с Михайловичем бабло пролетело, то сейчас с Фернандешом, это походу начало только...

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