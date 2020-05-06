ФИФА расследует трансфер Фернандеша в "Юнайтед"

ФИФА начала расследование в отношении трансфера полузащитника Бруну Фернандеша из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в январе "Юнайтед" заплатил "Спортингу" 47 миллионов фунтов за Фернандеша, который великолепно вписался в команду Оле Гуннара Сульшера.



Свое расследование ФИФА начала после жалобы "Сампдории", бывшего клуба Фернандеша. Бруну отыграл за представителя Серии А один сезон, прежде чем летом 2017 был продан в "Спортинг" за 7.5 млн. фунтов.



"Сампдория" утверждает, что имеет право на 10 процентов от прибыли, которую мог сделать "Спортинг" с последующей перепродажи игрока. Таким образом, речь идет примерно о 4 млн. фунтов.



Пока нет никаких намеков на то, что эту сумму придется заплатить "Юнайтед", если "Сампдория" окажется права, подчеркивает Goal.