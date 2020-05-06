Виллаш-Боаш скорее сменит профессию или уедет в Японию, чем вернется в Премьер-Лигу
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш заявил, что ему продолжают поступать предложения из Премьер-Лиги, хотя он не вернется.
В период с 2011 по 2013 год Виллаш-Боашу довелось тренировать "Челси" и "Тоттенхэм". Андре этого хватило, чтобы понять, что его философия не годится для Премьер-Лиги — скорее португалец сменит профессию, чем вернется в Англию.
"Мне очень хорошо в "Марселе". Я не хочу искать другой клуб".
"Когда мой агент звонит мне и озвучивает предложения из Премьер-Лиги, я говорю, что не хочу возвращаться туда. Я счастлив здесь. Я хочу вывести "Марсель" в Лигу Чемпионов".
"Как-то на пресс-конференции я уже говорил, что вы скорее увидите меня в качестве участника ралли "Дакар", чем я вернусь в Премьер-Лигу".
"Мои амбиции не ограничены географическими рамками, я бы хотел поработать в Японии, я хочу познать японскую культуру и японский футбол", — цитирует Виллаш-Боаша Sky Sports.
06.05.2020 15:00
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