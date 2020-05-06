"Астон Вилла" тоже против нейтральных полей
"Астон Вилла" стала еще одним клубом, публично выразившим свое несогласие с намерением сыграть оставшиеся матчи сезона Премьер-Лиги на нейтральных полях.
На прошлой неделе 20 клубам высшего английского сезона было сказано, что сезон 2019/20 не доиграть, иначе как на нейтральных полях.
Эта идея не нашла одобрения со стороны аутсайдеров. Сперва "Брайтон", а теперь и "Астон Вилла" заявили, что не хотят лишаться фактора домашнего стадиона, пускай и без зрителей.
"Лично я против этого. Наш клуб гордится своей формой в домашних стенах. Две трети наших побед в этом сезоне мы одержали дома. У нас остается шесть домашних матчей. Я определенно не откажусь от преимущества домашнего поля, если не будут созданы правильные условия. Я отвечаю перед своим клубом", — сообщил исполнительный директор "вилланов" Кристиан Парслоу talkSPORT.
06.05.2020 14:00
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Засчитать места по текущей таблице, так эта Астон Вилла будет кричать громче всех, что готова играть все матчи на поле соперника. Задрали эти подвальники. Ставить условие, если не доиграем, то 18-20 места до свидания.
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А ливерпук готов играть хоть на огороде, лишь бы два матча дали сыграть ахах
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