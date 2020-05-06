"Астон Вилла" тоже против нейтральных полей

"Астон Вилла" стала еще одним клубом, публично выразившим свое несогласие с намерением сыграть оставшиеся матчи сезона Премьер-Лиги на нейтральных полях.

На прошлой неделе 20 клубам высшего английского сезона было сказано, что сезон 2019/20 не доиграть, иначе как на нейтральных полях.



Эта идея не нашла одобрения со стороны аутсайдеров. Сперва "Брайтон", а теперь и "Астон Вилла" заявили, что не хотят лишаться фактора домашнего стадиона, пускай и без зрителей.



"Лично я против этого. Наш клуб гордится своей формой в домашних стенах. Две трети наших побед в этом сезоне мы одержали дома. У нас остается шесть домашних матчей. Я определенно не откажусь от преимущества домашнего поля, если не будут созданы правильные условия. Я отвечаю перед своим клубом", — сообщил исполнительный директор "вилланов" Кристиан Парслоу talkSPORT.