Жена Ди Марии: "Манчестер — гадюшник, а Анхель перешел в МЮ только из-за денег"

Жена вингера ПСЖ Анхеля Ди Марии назвала Манчестер "гадюшником" и призналась, что ее супруг перешел в "Манчестер Юнайтед" только из-за денег.

В 2014 году "Юнайтед" потратил рекордные для себя на тот момент 60 миллионов фунтов, купив Ди Марию у "Реала". Однако Анхель провалился в Премьер-Лиге и спустя 12 месяцев сбежал в Париж.



"Помню, Анхель пришел и сказал: "Поступило предложение от "Манчестер Юнайтед". Возможно, мы чуть поправим свое финансовое положение".



"Мы поругались из-за этого. Я сказала ему, что ни за что туда не поеду, и если он так хочет, пусть едет один. "Да, ладно, поехали", — отвечал он. Речь шла об огромных деньгах, и позже люди в Испании говорили, что мы погнались за деньгами. И они были правы!"



"Если ты работаешь на компанию, и приходит конкурент, готовый платить тебе вдвое больше, ты соглашаешься!"



"Я не хотела переезжать в Манчестер, потому что я дружу с Джанинной Марадоной, которая была замужем за Агуэро. Мы прилетели из Мадрида к ним в гости на два или три дня, когда Анхелю дали отгул в "Реале". Это было ужасно! Гадюшник".



"Побывав у них дома, мы сказали: "Увидимся позже, ребята, мы валим отсюда". Когда мы уехали, я сказала ему: "Отправляйся в любую страну — кроме Англии". И все-таки через год мы оказались в Англии", — цитирует жену Ди Марии Manchester Evening News.