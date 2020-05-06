Жена Ди Марии: "Манчестер — гадюшник, а Анхель перешел в МЮ только из-за денег"

Анхель Ди Мария с женой Жена вингера ПСЖ Анхеля Ди Марии назвала Манчестер "гадюшником" и призналась, что ее супруг перешел в "Манчестер Юнайтед" только из-за денег.

В 2014 году "Юнайтед" потратил рекордные для себя на тот момент 60 миллионов фунтов, купив Ди Марию у "Реала". Однако Анхель провалился в Премьер-Лиге и спустя 12 месяцев сбежал в Париж.

"Помню, Анхель пришел и сказал: "Поступило предложение от "Манчестер Юнайтед". Возможно, мы чуть поправим свое финансовое положение".

"Мы поругались из-за этого. Я сказала ему, что ни за что туда не поеду, и если он так хочет, пусть едет один. "Да, ладно, поехали", — отвечал он. Речь шла об огромных деньгах, и позже люди в Испании говорили, что мы погнались за деньгами. И они были правы!"

"Если ты работаешь на компанию, и приходит конкурент, готовый платить тебе вдвое больше, ты соглашаешься!"

"Я не хотела переезжать в Манчестер, потому что я дружу с Джанинной Марадоной, которая была замужем за Агуэро. Мы прилетели из Мадрида к ним в гости на два или три дня, когда Анхелю дали отгул в "Реале". Это было ужасно! Гадюшник".

"Побывав у них дома, мы сказали: "Увидимся позже, ребята, мы валим отсюда". Когда мы уехали, я сказала ему: "Отправляйся в любую страну — кроме Англии". И все-таки через год мы оказались в Англии", — цитирует жену Ди Марии Manchester Evening News.


Метки Ди Мария, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 824

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  1. chelsea88 06.05.2020 13:29 # chelsea88
    В-принципе ничего нового.

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  2. udaff 06.05.2020 13:21 # udaff
    Анхель Ди Мария - футболист без родного клуба.

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  3. karatel228 06.05.2020 13:17 # karatel228
    просто насрала в рот фанадом манчестер унитайзед,хотя все по факту раскидала эта швабра.

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  4. stretfordend 06.05.2020 13:17 # stretfordend
    тупицы поддерживающие эту прокладку, не понимают, что обоссывают себя сами

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  5. narcot 06.05.2020 13:16 # narcot
    выглядит, как его мамаша. вот и корень зависти

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  6. mr-s1n1st3r 06.05.2020 13:06 # mr-s1n1st3r
    Объективно.

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  7. kos9k 06.05.2020 13:02 # kos9k
    скамье та еще помойка, согласен

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