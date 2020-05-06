"Юнайтед" хотел купить Алфонсо Дейвиса

"Манчестер Юнайтед" хотел приобрести крайнего защитника Алфонсо Дейвиса до перехода того в "Баварию".

Дейвис присоединился к "Баварии" в январе 2019 и уже успел обратить на себя внимание поклонников английского футбола, ранее в этом сезоне поучаствовав в разгроме над "Челси" со счетом 0:3 в Лиге Чемпионов.



Когда 19-летний канадец собирался уходить из "Ванкувер Уайткэпс", то его хотел заполучить и Жозе Моуриньо, тогда тренировавший "Юнайтед". Однако "Бавария" оказалась убедительнее.



"Когда Жозе Моуриньо работал там, они правда хотели его заполучить, но этого так и не случилось. Они выжидали и выжидали, и я думаю, у них просто не было того же видения и той же веры в игрока, как и у "Баварии".



"Я встречался еще с одним-двумя другими клубами, но, поговорив с "Баварией" и увидев их план, я убедился, что там будет лучше всего для Алфонсо", — сообщил бывший тренер игрока Ник Хусех Sky Sports.