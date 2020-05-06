"Юнайтед" хотел купить Алфонсо Дейвиса
"Манчестер Юнайтед" хотел приобрести крайнего защитника Алфонсо Дейвиса до перехода того в "Баварию".
Дейвис присоединился к "Баварии" в январе 2019 и уже успел обратить на себя внимание поклонников английского футбола, ранее в этом сезоне поучаствовав в разгроме над "Челси" со счетом 0:3 в Лиге Чемпионов.
Когда 19-летний канадец собирался уходить из "Ванкувер Уайткэпс", то его хотел заполучить и Жозе Моуриньо, тогда тренировавший "Юнайтед". Однако "Бавария" оказалась убедительнее.
"Когда Жозе Моуриньо работал там, они правда хотели его заполучить, но этого так и не случилось. Они выжидали и выжидали, и я думаю, у них просто не было того же видения и той же веры в игрока, как и у "Баварии".
"Я встречался еще с одним-двумя другими клубами, но, поговорив с "Баварией" и увидев их план, я убедился, что там будет лучше всего для Алфонсо", — сообщил бывший тренер игрока Ник Хусех Sky Sports.
06.05.2020 11:00
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круто он конечно пенсов возил. сразу его запомнил
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Блин. ЛФК тоже надо американца какого нить, или канадца. Бороться за аудиторию. Кто там сейчас топовый из америкосов?
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