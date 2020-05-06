Ловрен винит в пандемии коронавируса 5G и Билла Гейтса

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен считает, что пандемия коронавируса вызвана 5G-сетями, и является подходящим поводом для миллиардера Билла Гейтса, чтобы чипировать людей.

Как и партнеры по "Ливерпулю", Ловрен уже несколько недель находится на самоизоляции. Это время Деян посвятил не только тренировкам, но и размышлению о ситуации в мире.

В конце концов Ловрен пришел к выводу, что происходящее является частью глобального заговора. В своем инстаграме 30-летний хорват опубликовал ряд скриншотов из соответствующего интервью Дэвида Айка, бывшего футболиста, а ныне спортивного комментатора и конспиролога.

Ловрен разделяет теорию Айка о том, что COVID-19 распространяется при помощи вышек сотовой связи 5G. По мнению Деяна, за всем стоит основатель Microsoft Билл Гейтс, который под благим предлогом собирается вживлять чипы для контроля над населением.

"Игра окончена, Билл. Люди не слепые!" — написал Ловрен в инстаграме Гейтса.


Метки Ливерпуль, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 06.05.2020 11:16 # bezviz
    ну что за гений!! воюет не только со своим клубом, постоянно подсерая ему, но даже с билом гейтсом!!

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  2. funkyfresh 06.05.2020 11:14 # funkyfresh
    типичный портовый даун

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  3. kagawa 06.05.2020 10:54 # kagawa
    Не каждый может смотреть в завтрашний день. Вернее смотреть могут все. Не каждый может это делать.

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  4. insadman6 06.05.2020 10:47 # insadman6
    Теперь ясно с кем ебалась Вика Боня

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  5. vyrentz 06.05.2020 10:36 # vyrentz
    Давайте откровенно, с физикой у Ловрена все нормально, и на поле он, как раз, терпит из-за отсутствия мозга

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  6. cristean2 06.05.2020 10:35 # cristean2
    Ахахахха, вот настоящий кумир колбасников с фапли))

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  7. vyrentz 06.05.2020 10:35 # vyrentz
    Айк, блять, в 2020-ом году.. сука)))

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  8. januzaj00 06.05.2020 10:26 # januzaj00
    А вот и эксперт в области технологий и биоинженерии подлетел.

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  9. edgarkuznetsov 06.05.2020 10:25 # edgarkuznetsov
    Даже если предположить ,что это рофл,он настолько ущербный ,хз кому от него смешно станет

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  10. the-kop-lfc 06.05.2020 10:16 # the-kop-lfc
    Ох какой ужас.
    https://pbs.twimg.com/media/EXLXqzsUYAYT0Oi?format=jpg

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  11. muaxaxaxa 06.05.2020 10:14 # muaxaxaxa
    Леол, пока все угорают над пенсами, колбасники ночами жгут вышки 5г в британии.

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  12. ilovemanutd 06.05.2020 10:06 # ilovemanutd
    Те, кто не понимает очевидные рофлы, хуже тех, кто верит в такую ересь.

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  13. kundevil 06.05.2020 10:03 # kundevil
    Футбол объединяет. В одном ряду такие эрудированные, умные люди как сэр Алекс, Лэмпард, Сульшер, Гвардиола, Клопп и такие как Ловрен...

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