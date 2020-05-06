Ловрен винит в пандемии коронавируса 5G и Билла Гейтса
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен считает, что пандемия коронавируса вызвана 5G-сетями, и является подходящим поводом для миллиардера Билла Гейтса, чтобы чипировать людей.
Как и партнеры по "Ливерпулю", Ловрен уже несколько недель находится на самоизоляции. Это время Деян посвятил не только тренировкам, но и размышлению о ситуации в мире.
В конце концов Ловрен пришел к выводу, что происходящее является частью глобального заговора. В своем инстаграме 30-летний хорват опубликовал ряд скриншотов из соответствующего интервью Дэвида Айка, бывшего футболиста, а ныне спортивного комментатора и конспиролога.
Ловрен разделяет теорию Айка о том, что COVID-19 распространяется при помощи вышек сотовой связи 5G. По мнению Деяна, за всем стоит основатель Microsoft Билл Гейтс, который под благим предлогом собирается вживлять чипы для контроля над населением.
"Игра окончена, Билл. Люди не слепые!" — написал Ловрен в инстаграме Гейтса.
06.05.2020 10:00
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ну что за гений!! воюет не только со своим клубом, постоянно подсерая ему, но даже с билом гейтсом!!
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типичный портовый даун
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Не каждый может смотреть в завтрашний день. Вернее смотреть могут все. Не каждый может это делать.
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Теперь ясно с кем ебалась Вика Боня
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Давайте откровенно, с физикой у Ловрена все нормально, и на поле он, как раз, терпит из-за отсутствия мозга
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Ахахахха, вот настоящий кумир колбасников с фапли))
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Айк, блять, в 2020-ом году.. сука)))
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А вот и эксперт в области технологий и биоинженерии подлетел.
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Даже если предположить ,что это рофл,он настолько ущербный ,хз кому от него смешно станет
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Ох какой ужас.
https://pbs.twimg.com/media/EXLXqzsUYAYT0Oi?format=jpg
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Леол, пока все угорают над пенсами, колбасники ночами жгут вышки 5г в британии.
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Те, кто не понимает очевидные рофлы, хуже тех, кто верит в такую ересь.
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Футбол объединяет. В одном ряду такие эрудированные, умные люди как сэр Алекс, Лэмпард, Сульшер, Гвардиола, Клопп и такие как Ловрен...
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