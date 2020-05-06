Ловрен винит в пандемии коронавируса 5G и Билла Гейтса

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен считает, что пандемия коронавируса вызвана 5G-сетями, и является подходящим поводом для миллиардера Билла Гейтса, чтобы чипировать людей.

Как и партнеры по "Ливерпулю", Ловрен уже несколько недель находится на самоизоляции. Это время Деян посвятил не только тренировкам, но и размышлению о ситуации в мире.



В конце концов Ловрен пришел к выводу, что происходящее является частью глобального заговора. В своем инстаграме 30-летний хорват опубликовал ряд скриншотов из соответствующего интервью Дэвида Айка, бывшего футболиста, а ныне спортивного комментатора и конспиролога.



Ловрен разделяет теорию Айка о том, что COVID-19 распространяется при помощи вышек сотовой связи 5G. По мнению Деяна, за всем стоит основатель Microsoft Билл Гейтс, который под благим предлогом собирается вживлять чипы для контроля над населением.



"Игра окончена, Билл. Люди не слепые!" — написал Ловрен в инстаграме Гейтса.