Олдридж предупредил Вернера, что тот будет только запасным в "Ливерпуле"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Джон Олдридж предупредил, что Тимо Вернер сядет на лавку запасных, если перейдет из "РБ Лейпциг" в мерсисайдский клуб.

Согласно слухам, Вернер отчаянно хочет перейти в "Ливерпуль" и поработать со своим соотечественником Юргеном Клоппом, однако грянувший кризис продлевает эту трансферную сагу на неопределенное время.



По мнению Олрдриджа, 24-летний Вернер не в состоянии вытеснить из стартового состава "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, Садио Мане или Роберто Фирмино, но Джон все равно хочет, чтобы "красные" купили Тимо.



"Все мы надеемся, что трансферное окно откроется, и "Ливерпуль" пригласит кого-нибудь для поддержки трио нападающих".



"Кто бы ни оказался этим игроком, Тим Вернер или кто-нибудь еще, он столкнется с большим вызовом. Я могу представить чувства этого игрока, потому что я и сам был в похожей ситуации, когда прибыл на "Энфилд".



"Летом 1986 Ян Раш договорился с "Ювентусом", но еще на сезон остался с "красными" на правах аренды. Поэтому, когда я переходил в январе, то уже знал, сколь большого игрока мне предстоит заменить".



"Большую часть из этих первых шести месяцев я провел на скамейке, а в стартовом составе появился только дважды... Я был разочарован тем, что выхожу лишь на замену".



"Мне пришлось запастись терпением и дождаться следующего сезона, когда все наладилось. Кто бы ни пришел этим летом, он окажется в похожей ситуации, потому что нет никаких предпосылок к тому, что Салах, Мане или Фирмино куда-нибудь уйдут, однако нам очень нужен качественный дублер для них", — сообщил Олдридж Liverpool Echo.