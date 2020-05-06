Лерой Сане договорился с "Баварией"
Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане согласовал условия пятилетнего контракта с "Баварией", утверждает немецкое издание Bild.
Напомним, "Бавария" охотилась за Сане еще прошлым летом, но тогда сделке помешала тяжелая травма колена, полученная Лероем в начале августа.
Казалось, сделка может сорваться и на сей раз — нет такого футбольного клуба, которому бы не пришлось скорректировать свои трансферные планы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Однако Bild ожидает, что Сане все же присоединится к чемпионам Бундеслиги. Для этого "Баварии" и "Сити" остается договориться о размере компенсации, потому что сам Лерой уже дал согласие на переезд в Мюнхен.
Готовясь к переговорам с коллегами из Манчестера, "Бавария" положила на депозит сумму в 40 млн. евро (35 млн. фунтов). В Мюнхене сочтут успехом, если в итоге заплатят за Сане менее 60 млн. евро (52 млн. фунтов).
Добавим, что от контракта Сане с "горожанами" остается только один год. Это обстоятельство, а также желание самого Лероя вернуться на родину дают "Баварии" основания надеяться, что "Сити" значительно понизит цену за 24-летнего немца.
06.05.2020 07:00
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