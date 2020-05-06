Правительство Британии: "Возвращение футбола поднимет дух нации"

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб подтвердил, что правительство поддерживает скорейшее возвращение Премьер-Лиги.

В данный момент клубы Премьер-Лиги дожидаются ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, чтобы они могли возобновить тренировки на своих базах, а затем и начать играть матчи без зрителей.



"Проект Перезапуск", который на следующей неделе будет выставлен на голосование для клубов, уже имеет поддержку правительства. Рааб, подменявший премьера Бориса Джонсона, пока тот находился в больничной койке с COVID-19, надеется, что возвращение футбола на телеэкраны взбодрит людей.



"Думаю, это поднимет дух нации. Думаю, людям понравилось бы увидеть, что мы возвращаемся не только к работе, но и на стадию, когда ваши дети смогут безопасно ходить в школу, а вы сможете наслаждаться вашим досугом, спортом в частности".



"Я знаю, что правительство проводит конструктивные встречи со спортивными организациями, чтобы позволить спортсменам вернуться к тренировкам, когда это будет безопасно. Я могу подтвердить, что министр культуры и спорта разрабатывает план по возвращению спорта без зрителей, когда мы перейдем ко второй фазе".



"Ключевой момент в том, что мы сможем это сделать, когда это будет безопасно и оправдано с медицинской и научной точек зрения, но совершенно точно, что мы активно над этим размышляем", — цитирует Рабба Daily Mail.