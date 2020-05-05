Каррагер считает Уайлдера лучшим тренером сезона на данный момент

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что лучшим тренером Премьер-Лиги следовало бы признать Криса Уайлдера из "Шеффилд Юнайтед", если бы сезон завершился сейчас.

На момент остановки сезона из-за пандемии коронавируса "клинки" находились всего в двух очках позади занимавшего пятую позицию "Манчестер Юнайтед", но имели матч в запасе.



Каррагер восхищается проделанной Уайлдером работой и пока ставит успехи Криса выше, чем успехи Юргена Клоппа из "Ливерпуля".



"Несомненно, претендентом номер один на эту награду будет Юрген Клопп, если вернет титул "Ливерпулю".



"Но разве победа "Ливерпуля" в лиге после сезона, когда они были так близки к титулу и выиграли Лигу Чемпионов, перевешивает достижения "Шеффилд Юнайтед", который вышел в Премьер-Лигу с ожиданиями насчет борьбы за выживание, но очень близок к зоне Лиги Чемпионов?"



"Если сезон возобновится, то кто знает, чем все закончится? У них матч в запасе относительно "Манчестер Юнайтед", и они опередят "Манчестер Юнайтед", если выиграют этот матч. Плюс "Сити" был дисквалифицирован УЕФА".



"Их команда сражается за попадание в зону Лиги Чемпионов, хотя они потратили не так много, даже в сравнении с другими новичками".



"Я правда думаю, что Криса Уайлдера следовало бы признать лучшим тренером сезона, если бы сезон завершился сейчас — либо если они поднимутся выше и опередят "Манчестер Юнайтед", сильно финишировав".



"Такие истории нечасто увидишь. Да, был "Лестер" несколько лет назад, и то их достижение никогда не повторится. Но если мы говорим о команде-новичке, которая выходит в Премьер-Лигу и сражается за место в зоне Лиги Чемпионов, то становится очевидно, что Крис Уайлдер проделал невероятную работу", — сообщил Каррагер в эфире.