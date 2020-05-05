МЮ пока не принял решение насчет Хендерсона

"Манчестер Юнайтед" продолжает ломать голову, разрешить ли голкиперу Дину Хендерсону провести остаток сезона в "Шеффилд Юнайтед".

Напомним, этот сезон — второй подряд, который Хендерсон проводит в Шеффилде на правах аренды из МЮ. Дин выглядит блестяще, 10 раз сохранив свои ворота на замке в рамках Премьер-Лиги и заслужив вызов в сборную Англии.



Арендное соглашение двух клубов рассчитано до 30 июня, однако нет никаких сомнений, что из-за пандемии коронавируса сезон 2019/20 будет продлен на июль.



В любой другой ситуации МЮ позволил бы Хендерсону доиграть сезон в составе "Шеффилд Юнайтед", однако сейчас проблема в том, что "клинки" — едва ли не главная угроза амбициям "красных дьяволов" насчет Лиги Чемпионов.



В данный момент "Шеффилд" отстает от МЮ на два очка, но имеет матч в запасе, а потому является теневым фаворитом в борьбе за пятое место, которое может открыть путь в Лигу Чемпионов, учитывая дисквалификацию "Манчестер Сити".



Как сообщает Sky Sports, на кону может быть разница в призовых в 60 миллионов фунтов, и на "Олд Траффорд", пока не определились, как им решить эту дилемму морального характера — теоретически "дьяволы" могут ослабить конкурента, забрав Хендерсона, но по совести Дин заслуживает право сыграть оставшиеся матчи.