Уэбб рассказал, как однажды подсудил "Юнайтед"

Бывший рефери Премьер-Лиги Ховард Уэбб признался, что однажды невольно подсудил "Манчестер Юнайтед".

В свое время Уэбб считался одним из лучших арбитров на планете и даже обслуживал финал Чемпионата Мира 2010 года, когда ошибочно не удалил Найджела Де Йонга за грубый фол на Хаби Алонсо.



Однако это не единственный ляп, о котором Уэбб жалеет. Также Ховард вспоминает матч между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" на "Олд Траффорд" в 2009 году — "шпоры" вели 0:2 после первого тайма, но ошибочно назначенный пенальти положил начало впечатляющему камбэку "красных дьяволов" (5:2).



Видеоповторы показывают, что голкипер "Тоттенхэма" Эурельо Гомес чисто выбил мяч из под Майкла Кэррика. Уэбб сразу понял, что купился на нырок, но менять свое решение не стал.



"Я мог видеть, что Кэррик был первым на мяче, а затем голкипер врезался в него. Решение о пенальти было легким".



"Я ожидал обычного поверхностного возмущения со стороны игроков, а не того огромного потрясения и абсолютного удивления в глазах Гомеса, который не мог поверить в происходящее".



"В течение нескольких секунд я понял, что ошибся с решением. Я что-то упустил".



"Я не стал менять свое первоначальное решение, потому что у меня не было для этого явных доказательств, кроме как своего внутреннего чувства. Я лишь надеялся, что Роналду промахнется с точки. Но он не промахнулся".



"То был переломный момент. Будучи рефери, ты просто чувствуешь это. Ты мог видеть, куда идет игра. При счете 2:1 еще ничего не ясно. Но при счете 2:2 стало понято, к чему все идет", — сообщил Уэбб Evening Standard.