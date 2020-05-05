Эвра вспомнил, как Фергюсон отправил игроков МЮ давать автографы

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра вспомнил, как однажды сэр Алекс Фергюсон устроил взбучку своим игрокам, когда те поленились дать автографы фанатам.

Памятный Патрису инцидент случился во время предсезонного периода. Сыграв товарищеский матч и очень устав, футболисты "Юнайтед" проигнорировали своих фанатов, что привело великого Фергюсона в бешенство.



"Буду честен с вами. Прежде чем погрузиться в автобус, мы были по-настоящему уставшими, хотя рядом стояла толпа фанатов".



"У игроков заведено: когда никто не дает автографы, никто не обязан этого делать. Поэтому мы направились сразу в автобус, каждый из нас, и затем я посмотрел в окно и увидел, как сэр Алекс Фергюсон дает автограф каждому".



"Он делал это минут 45 — клянусь вам. Он давал автографы всем желающим. Я сказал: "Парни, когда босс зайдет в автобус, нам крышка!"



"Он зашел в автобус и устроил нам взбучку: "Кем вы себя возомнили? Эти люди платят вам зарплату. Эти люди приходят посмотреть на вас. А теперь, черт возьми, спускайтесь вниз и давайте автографы".



"И нам пришлось дать автограф каждому фанату. Таков был его характер", — сообщил Эвра в официальном подкасте "Юнайтед".