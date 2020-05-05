"Арсенал" сильнее всех ощутит отсутствие зрителей на трибунах

"Арсенал" сильнее других в Премьер-Лиге ощутит эффект, если весь следующий сезон пройдет без зрителей.

Даже если в ближайшие недели сезон 2019/20 будет возобновлен, то это совершенно точно случится без зрителей на трибунах.



Более того, запрет на массовые скопления людей может сохраниться до появления вакцины от COVID-19, а этого эксперты не ожидают раньше середины 2021 года.



Таким образом, весь сезон 2020/21 может пройти без зрителей, и в таком случае клубы Премьер-Лиги недосчитаются колоссальной суммы в 880 миллионов фунтов как доходов от проведения матчей (билеты, еда и т.д.), сообщает Daily Mail.



И хотя в количественном отношении больше всех потеряет "Манчестер Юнайтед" (139 млн. фунтов), наиболее ощутимым отсутствие зрителей на трибунах будет для "Арсенала" (122 млн. фунтов).



Дело в том, что для "Арсенала" доходы от проведения матчей составляют почти четверть от общего размера доходов, и это наивысший показатель в Премьер-Лиге. "Юнайтед" же обладает множеством коммерческих партнеров и благодаря "Олд Траффорд" зарабатывает только 17.67% от всех денег.



