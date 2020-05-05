У клубов Футбольной Лиги намечается "финансовая дыра" в 200 млн. фунтов

Президент Футбольной Лиги Рик Пэрри предупредил, что у клубов Чемпионшипа, Лиги Один и Лиги Два может образоваться "финансовая дыра" в 200 миллионов фунтов к концу сентября.

Во вторник Пэрри был вызван по видеосвязи для выступления перед Министерством по делам культуры, СМИ и спорта, рассказав, какое влияние оказала пандемия коронавируса на 71 клуб Футбольной Лиги.



"Как много клубов могут обанкротиться при худшем сценарии? Это сложно сказать. Мы движемся к финансовой дыре размером примерно в 200 миллионов фунтов на конец сентября. Я имею ввиду кассовый разрыв, который нам нужно будет как-то заполнить. Клубы уже стали набирать кредиты".



"Мы имеем дело с огромной неопределенностью относительно следующего сезона, и главный вопрос — когда мы снова сможем играть со зрителями, потому что для Футбольной Лиги это абсолютно критично".



"Мы гораздо больше зависим от доходов от проведения матчей, а также от генерируемой зрителями атмосферы, чем Премьер-Лига", — цитирует Пэрри The Independent.



Также Пэрри подтвердил, что три клуба Чемпионшипа непременно повысятся в Премьер-Лигу на будущий сезон, иначе "юристы разбогатеют".