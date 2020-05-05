Пэриш: "Нейтральные поля — наименее худший вариант"

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш назвал нейтральные поля "наименее худшим вариантом" по возобновлению сезона Премьер-Лиги.

В прошлую пятницу 20 клубам Премьер-Лиги было сказано, что нейтральные поля — единственный реалистичный сценарий сыграть оставшиеся 92 матча сезона 2019/20.



По слухам, это идея вызвало серьезное недовольство у аутсайдеров, которые не хотят лишаться фактора домашнего стадиона, когда на кону стоит прописка в Премьер-Лиге. Однако Пэриш призывает коллег смириться.



"Я говорил это во время нашей последней встречи и искренне верю, что скажу снова. Я опасаюсь, что люди недостаточно дальновидны и не представляют последствия, если мы вообще не возобновим сезон. Думаю, лучший способ решить эту проблему — сделать это по спортивному принципу".



"Это наименее худший вариант. Такова наша ситуация в данный момент. Вполне вероятно, что и следующий сезон мы начнем на нейтральных полях, и я уверен, все мы будем хотеть как можно скорее вернуться на свои стадионы. Это будет неизбежное отклонение".



"Все поля примерно одного размера, а пустой стадион есть пустой стадион. Думаю, это будут равные условия с момента, как мы начнем играть".



"В любом сезоне могут быть какие-то особенности, которые могут показаться несправедливыми... Ты можешь столкнуться с травмами, переносом матчей и тому подобным. Удача всегда играет свою роль, и я уверен, большинство клубов вернутся с полным подбором игроков, так что это палка о двух концах", — сообщил Пэриш Sky Sports.