Клопп отказывается спекулировать насчет возможных приобретений

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался сделать какой-либо намек на возможные приобретения в ближайшее трансферное окно.

За два предыдущих трансферных окна первая команда "красных" пополнилась лишь Такуми Минамино, поэтому от Клоппа ожидали минимум одной большой покупки грядущим летом — вроде Тимо Вернера или Джейдона Санчо.



Впрочем, пандемия коронавируса рискует перечеркнуть эти надежды. Пока что болельщикам остается только гадать, потому что Клопп предпочитает игнорировать вопросы о новичках.



"Садио Мане достаточно молод и Мо Салах достаточно молод, чтобы остаться в этом коллективе на следующие несколько лет".



"Я совершенно доволен парнями, которыми обладаю, и я никогда не думал о других".



"Когда я в клубе, я работаю с имеющимися игроками и не думаю о других игроках. Если мы сможем пригласить одного из них в будущем, то там и посмотрим, однако мы всегда действуем в лучших интересах клубах".



"Послушайте, я не могу ответить на такого рода вопросы, чтобы завтра это не появилось в газетных заголовках. Я знаю, чего я точно не хочу. Я люблю всех своих игроков и некоторых за пределами этого клуба".



"Все они — исключительные игроки. Эти игроки здесь благодаря своему характеру, мастерству и всему такому. Что касается других, то я люблю за ними наблюдать, но для меня не проблема, если я никогда их не тренировал", — сообщил Клопп beIN Sports.