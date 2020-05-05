Премьер-Лига не отменит вылет в этом сезоне

Клубам Премьер-Лиги было сказано, что в этом сезоне непременно будут вылетающие в Чемпионшип.

В прошлую пятницу 20 клубов Премьер-Лиги узнали о плане сыграть оставшиеся 92 матча сезона 2019/20 на нейтральных полях.



Идея о нейтральных полях не нашла поддержки среди аутсайдеров, которые не хотят лишаться фактора домашнего стадиона, пускай и без зрителей, когда на кону стоит вопрос выживания в Премьер-Лиге.



Ходили разговоры, что аутсайдеры могут согласиться на нейтральные поля, если по итогам этого сезона из Премьер-Лиги никто не вылетит.



Однако The Independent утверждает, что такой сценарий исключен. Три клуба покинут Премьер-Лигу и три повысятся из Чемпионшипа, как это бывает обычно.