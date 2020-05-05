Эвра: "Фергюсон был на 99 процентов уверен в покупке Бэйла и Роналду"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, что переход уходом на пенсию сэр Алекс Фегюсон пытался купить у "Реала" Гарета Бэйла и Криштиану Роналду.

Фергюсон покинул тренерский мостик "Юнайтед" по окончании сезона 2012/13, выиграв свой очередной титул Премьер-Лиги.



Вероятно, именно уход сэра Алекса и спугнул Бэйла и Роналду, в приобретении которых великий шотландец был уверен до того, как объявил о своей пенсии.



"Помню, за две недели до его фактического ухода на пенсию было много слухов о том, что он может завершить карьеру в следующем году. Но он сказал мне: "Патрис, я никогда не уйду на пенсию. Я проведу здесь еще 10 лет".



"Затем он сказал: "Моя цель — заполучить Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, и я на 99 процентов уверен в этом. Я нуждаюсь еще в двух игроках, чтобы снова выиграть Лигу Чемпионов. 99 процентов".



"Если честно, когда я затем разговаривал с Криштиану и спросил его об этом, он подтвердил мне, что сказал боссу "да" насчет перехода в "Юнайтед". Он сказал мне это", — сообщил Эвра в подкасте UTD.