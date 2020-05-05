Премьер-Лига может укоротить продолжительность тайма

Гордон Тэйлор Глава Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Гордон Тэйлор заявил, что после возобновления сезона продолжительность таймов может быть укорочена относительно стандартных 45 минут.

В данный момент клубы Премьер-Лиги усиленно работают над "Проектом Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.

По словам Тэйлора, чья организация тоже принимает участие в разработке "Проекта Перезапуск", у Премьер-Лиги есть несколько идей, как повысить безопасность.

"Они не глупцы. Безопасность будет на первом месте. Будет представлен протокол, одобренный всеми медицинскими экспертами и экспертами из правительства".

"В пятницу состоится встреча клубов Премьер-Лиги, и вскоре после этого документ будет окончательно оформлен. Еще через неделю с ним ознакомятся игроки и тренеры".

"Затем встанет вопрос практического применения, и этим займется каждый клуб в отдельности".

"Мы не знаем, какие вещи и какие идеи будут прописаны в этом документ. Возможно, они увеличат количество замен. Возможно, таймы в матчах будут длиться не полные 45 минут".

"Также говорят о нейтральных стадионах. Есть много идей. Давайте попробуем подождать, а также дадим тренерам и игрокам возможность тоже выразить свое мнение", — цитирует Тэйлора Sky Sports.


Метки PFA, Премьер-Лига, Тэйлор

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2020 13:00

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  1. narcot 05.05.2020 13:54 # narcot
    этот дегенерат зеротуриков поддерживает?

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  2. chelsea88 05.05.2020 13:05 # chelsea88
    Да пусть играют до победного гола ЛФК. И только 2 игры...

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  3. gandalf 05.05.2020 13:04 # gandalf
    Какой же позорный чемпик ждет лифак))))

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  4. quavo 05.05.2020 13:02 # quavo
    нам такой футбол не нужен, такой футбол нужен только портовым кончалыгам

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