Премьер-Лига может укоротить продолжительность тайма

Глава Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Гордон Тэйлор заявил, что после возобновления сезона продолжительность таймов может быть укорочена относительно стандартных 45 минут.

В данный момент клубы Премьер-Лиги усиленно работают над "Проектом Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.



По словам Тэйлора, чья организация тоже принимает участие в разработке "Проекта Перезапуск", у Премьер-Лиги есть несколько идей, как повысить безопасность.



"Они не глупцы. Безопасность будет на первом месте. Будет представлен протокол, одобренный всеми медицинскими экспертами и экспертами из правительства".



"В пятницу состоится встреча клубов Премьер-Лиги, и вскоре после этого документ будет окончательно оформлен. Еще через неделю с ним ознакомятся игроки и тренеры".



"Затем встанет вопрос практического применения, и этим займется каждый клуб в отдельности".



"Мы не знаем, какие вещи и какие идеи будут прописаны в этом документ. Возможно, они увеличат количество замен. Возможно, таймы в матчах будут длиться не полные 45 минут".



"Также говорят о нейтральных стадионах. Есть много идей. Давайте попробуем подождать, а также дадим тренерам и игрокам возможность тоже выразить свое мнение", — цитирует Тэйлора Sky Sports.