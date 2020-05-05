Премьер-Лига может укоротить продолжительность тайма
Глава Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Гордон Тэйлор заявил, что после возобновления сезона продолжительность таймов может быть укорочена относительно стандартных 45 минут.
В данный момент клубы Премьер-Лиги усиленно работают над "Проектом Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.
По словам Тэйлора, чья организация тоже принимает участие в разработке "Проекта Перезапуск", у Премьер-Лиги есть несколько идей, как повысить безопасность.
"Они не глупцы. Безопасность будет на первом месте. Будет представлен протокол, одобренный всеми медицинскими экспертами и экспертами из правительства".
"В пятницу состоится встреча клубов Премьер-Лиги, и вскоре после этого документ будет окончательно оформлен. Еще через неделю с ним ознакомятся игроки и тренеры".
"Затем встанет вопрос практического применения, и этим займется каждый клуб в отдельности".
"Мы не знаем, какие вещи и какие идеи будут прописаны в этом документ. Возможно, они увеличат количество замен. Возможно, таймы в матчах будут длиться не полные 45 минут".
"Также говорят о нейтральных стадионах. Есть много идей. Давайте попробуем подождать, а также дадим тренерам и игрокам возможность тоже выразить свое мнение", — цитирует Тэйлора Sky Sports.
05.05.2020 13:00
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Последние комментарии:
этот дегенерат зеротуриков поддерживает?
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Да пусть играют до победного гола ЛФК. И только 2 игры...
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Какой же позорный чемпик ждет лифак))))
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нам такой футбол не нужен, такой футбол нужен только портовым кончалыгам
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