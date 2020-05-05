Мойес: "Челси" хочет Райса? Тогда мне нужен Гилмор"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес пошутил, что потребует взамен Билли Гилмора, если "Челси" захочет купить полузащитника Деклана Райса.

21-летний Райс является, пожалуй, лучшим игроком "Вест Хэма" в этом сезоне, и Деклана уже несколько месяцев сватают в большие клубы.



Одним из фаворитов в борьбе за Райса видится "Челси", чья академия и воспитала Деклана. Однако Мойес решил пойти в атаку и заявил, что тогда ему нужен 18-летний Гилмор, громко заявивший о себе перед вынужденной паузой.



"Если бы завтра я мог подписать какого-нибудь одного шотландского игрока, то это был бы Билли Гилмор, учитывая его первые матчи за "Челси".



"Он выглядел профессионалом, за плечами у которого несколько сезонов. Он выглядел голодным игроком, который любит футбол".



"Мне смешно, потому что мне продолжают о говорить о желании "Челси" переманить Деклана Райса. Раз так, я могу решить, что хочу Билли Гилмора. Тогда и поговорим", — сообщил Мойес BBC.