"Сити" обсудит новый контракт с Де Брюйне по окончании сезона
По завершении сезона "Манчестер Сити" собирается начать переговоры с полузащитником Кевином Де Брюйне о новом контракте.
На днях Де Брюйне сделал большой намек на то, что не останется в "Сити", если клуб не отменит или не смягчит двухлетний запрет на участие в Лиге Чемпионов.
Однако расставание с Кевином, которому в следующем месяце исполняется 29, совершенно не входит в планы "горожан". Более того, клуб настроен заключить новую сделку со своим ключевым игроком.
Как сообщает Daily Mail, боссы "Сити" собирались пригласить игрока сборной Бельгии к столу переговоров еще в марте, однако тогда все планы были перечеркнуты пандемией коронавируса.
Как только команда Хосепа Гвардиолы сыграет свои оставшиеся матчи в сезоне 2019/20, Де Брюйне будет предложено обсудить продление сотрудничества на улучшенных условиях.
Добавим, по своему действующему контракту, от которого остается еще три года, Кевин получает гарантированные 280 тысяч фунтов в неделю.
05.05.2020 11:00
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