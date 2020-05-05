"Сити" обсудит новый контракт с Де Брюйне по окончании сезона

По завершении сезона "Манчестер Сити" собирается начать переговоры с полузащитником Кевином Де Брюйне о новом контракте.

На днях Де Брюйне сделал большой намек на то, что не останется в "Сити", если клуб не отменит или не смягчит двухлетний запрет на участие в Лиге Чемпионов.



Однако расставание с Кевином, которому в следующем месяце исполняется 29, совершенно не входит в планы "горожан". Более того, клуб настроен заключить новую сделку со своим ключевым игроком.



Как сообщает Daily Mail, боссы "Сити" собирались пригласить игрока сборной Бельгии к столу переговоров еще в марте, однако тогда все планы были перечеркнуты пандемией коронавируса.



Как только команда Хосепа Гвардиолы сыграет свои оставшиеся матчи в сезоне 2019/20, Де Брюйне будет предложено обсудить продление сотрудничества на улучшенных условиях.



Добавим, по своему действующему контракту, от которого остается еще три года, Кевин получает гарантированные 280 тысяч фунтов в неделю.