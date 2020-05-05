Мерсон объяснил, в чем преимущество МЮ над "Сити" и "Арсеналом"

Эксперт Пол Мерсон объяснил, какое преимущество имеет "Манчестер Юнайтед" в сравнении с "Манчестер Сити" и "Арсеналом".

Пандемия коронавируса остановила этот сезон, когда воодушевленный Бруну Фернандешем "Юнайтед" набрал устрашающую форму и сократил отставание от топ-4 Премьер-Лиги до трех очков.



Мерсону не терпится увидеть, в каком состоянии команда Оле Гуннара Сульшера вернется после паузы. Пол считает, что у "красных дьяволов" есть большой потенциал для дальнейшего развития.



"Из всех команд больше всего мне не терпится увидеть "Манчестер Юнайтед", когда футбол все-так вернется".



"Потому что они были абсолютно неудержимы перед остановкой сезона, выиграв восемь матчей из 11, забивая кучу голов и не зная поражений с января".



"Вообще-то, я бы сказал, что никто не играл лучше, чем "Юнайтед", до вынужденной остановки в марте. Смогут ли они продолжить оттуда, где остановились? Это вопрос на 64 миллиона долларов, но налицо явные признаки того, что Оле Гуннар Сульшер начинает формировать грозную команду на "Олд Траффорд".



"Кроме того, это молодая и прогрессирующая команда, чего особо не скажешь про таких, как "Арсенал" и даже "Манчестер Сити", — сообщил Мерсон Daily Star.