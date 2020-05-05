Леманн объяснил вылет "Арсенала" из Лиги Чемпионов неудобным мячом от Nike

Йенс Леманн Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн заявил, что винит в вылете "канониров" из Лиги Чемпионов в 2004 году мяч от Nike.

"Арсенал" был абсолютно великолепен в сезоне 2003/04, выиграв Премьер-Лигу без единого поражения в 38 турах и финишировав с 11 очками отрыва от ближайшего преследователя.

Однако надежды "канониров" на дополнительные трофеи были перечеркнуты злейшими врагами: "Манчестер Юнайтед" выбил подопечных Арсена Венгера из Кубка Англии, а "Челси" не захотел поделиться путевкой в полуфинал Лиги Чемпионов.

То чисто английское противостояние в 1/4 финала Лиги Чемпионов во многом было предрешено ошибкой Леманна, который в ответном матче на "Хайбери" неудачно среагировал на дальний удар Клода Макелеле и создал для Фрэнка Лэмпарда возможность сыграть на добивании.

В итоге, сыграв первый матч 1:1, в ответном "Арсенал" потерпел домашнее поражение 1:2 и покинул европейский турнир. Однако у Йенса есть оправдание.

"Я этого не понимал, но с большими командами это все равно случалось — Премьер-Лига создавала для тебя невероятно плотный график в концовке сезона".

"В то время нам пришлось сыграть несколько матчей против команд самого, самого высокого уровня в течение 10 дней. Как бы хороша ни была ваша команда, вы не сможете играть на столь высоком уровне каждые два-три дня. В этом плане у "Челси" было преимущество по сравнению с нами".

"Помню, я совершил ошибку против "Челси", потому что мы играли совершенно новым мячом от Nike, и в полете он стал поворачивать так, что я не смог остановить его. Я не смог поймать его".

"Так Фрэнк Лэмпард сравнял счет, а на последней минуте — поскольку мы были такими уставшими — мы не смогли отстоять ничью и проиграли тот матч", — сообщил Леманн beIN Sports.


Метки Арсенал, видео, Леманн, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 964

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 05.05.2020 09:50 # liverpool1892est
    Эшли Коул за Арсенал пылит,А Вильям Галлас за Челси:)

    (ответить)

  2. john-jones 05.05.2020 09:20 # john-jones
    Судя по обзору, Челси просто унижал канониров. И еще, Хайбери говенный стадион, уровня чемпионшипа.

    (ответить)

  3. chelsea88 05.05.2020 09:19 # chelsea88
    Вообще-то все проблемы аснла в безхарактерности. Нет внутреннего стержня у команды, нет яиц чтоб в трудную минуту взять и перевернуть ход матча.
    И играют сейчас в аснле одни середняки, которых всё устраивает.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: