Леманн объяснил вылет "Арсенала" из Лиги Чемпионов неудобным мячом от Nike

Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн заявил, что винит в вылете "канониров" из Лиги Чемпионов в 2004 году мяч от Nike.

"Арсенал" был абсолютно великолепен в сезоне 2003/04, выиграв Премьер-Лигу без единого поражения в 38 турах и финишировав с 11 очками отрыва от ближайшего преследователя.



Однако надежды "канониров" на дополнительные трофеи были перечеркнуты злейшими врагами: "Манчестер Юнайтед" выбил подопечных Арсена Венгера из Кубка Англии, а "Челси" не захотел поделиться путевкой в полуфинал Лиги Чемпионов.



То чисто английское противостояние в 1/4 финала Лиги Чемпионов во многом было предрешено ошибкой Леманна, который в ответном матче на "Хайбери" неудачно среагировал на дальний удар Клода Макелеле и создал для Фрэнка Лэмпарда возможность сыграть на добивании.



В итоге, сыграв первый матч 1:1, в ответном "Арсенал" потерпел домашнее поражение 1:2 и покинул европейский турнир. Однако у Йенса есть оправдание.



"Я этого не понимал, но с большими командами это все равно случалось — Премьер-Лига создавала для тебя невероятно плотный график в концовке сезона".



"В то время нам пришлось сыграть несколько матчей против команд самого, самого высокого уровня в течение 10 дней. Как бы хороша ни была ваша команда, вы не сможете играть на столь высоком уровне каждые два-три дня. В этом плане у "Челси" было преимущество по сравнению с нами".



"Помню, я совершил ошибку против "Челси", потому что мы играли совершенно новым мячом от Nike, и в полете он стал поворачивать так, что я не смог остановить его. Я не смог поймать его".



"Так Фрэнк Лэмпард сравнял счет, а на последней минуте — поскольку мы были такими уставшими — мы не смогли отстоять ничью и проиграли тот матч", — сообщил Леманн beIN Sports.



