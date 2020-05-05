"Тоттенхэм" получит 12.5 млн. фунтов, если "Ньюкасл" назначит Почеттино немедленно

В случае назначения Маурисио Почеттино своим новым главным тренером в этом месяце "Ньюкаслу" придется выплатить 12.5 млн. фунтов в качестве компенсации "Тоттенхэму".

В данный момент "Ньюкасл" находится на пороге смены владельцев — клуб с "Сент-Джеймс Парк" переходит от Майка Эшли к Суверенному фонду Саудовской Аравии по следке стоимостью 300 млн. фунтов.



Еще в прошлом месяце стало известно, что уволенный из "Тоттенхэма" в ноябре Почеттино является целью номер один саудовских инвесторов на замену Стиву Брюсу.



Однако ESPN удалось выяснить, что приглашение Маурисио может быть отложено до конца сезона 2019/20 по финансовым соображениям.



Любой клуб, который пожелает заключить с Почеттино контракт в течение шести месяцев с момента, как Маурисио остался без работы, будет обязан выплатить 12.5 млн. фунтов "шпорам" — именно такую компенсацию получил сам аргентинец, покидая Северный Лондон.



Теоретически "Тоттенхэм" может не ждать и назначить Почеттино уже в конце мая, когда истечет шестимесячный срок, однако остается лишь гадать, как это скажется на тренировочном процессе и настроении команды перед самым возобновлением сезона.