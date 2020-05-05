Ориги не освободит свое место Вернеру

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги заявил, что смена клуба не входит в его планы.

Ярко проявив себя в прошлом сезоне, особенно на пути к трофею Лиги Чемпионов, в июле Ориги заключил новый контракт с мерсисайдским клубом.



Однако в этом сезоне Дивок по-прежнему проигрывает конкуренцию в нападении Роберто Фирмино, Мохамеду Салаху и Садио Мане, отметившись лишь шестью появлениями в стартовом составе "красных" в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.



В прошлом месяце легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон даже призвал главного тренера Юргена Клоппа купить более серьезного конкурента для основного три нападающих, чем Ориги, указывая на Тимо Вернера из "РБ Лейпциг". Но 25-летний бельгиец уходить никуда не собирается.



"Как игрок я стал лучше, чем в прошлом году. Клопп дал мне пространство, чтобы совершенствовать себя. Я всегда прислушиваюсь к своим инстинктам и продолжаю работать".



"Я разговаривал с "Ливерпулем", и у нас есть совместные планы на будущее. Я лишь хочу становиться лучше здесь".



"Это проект для меня, и я хочу помогать ему развиваться. Я не знаю, как долго буду это делать. Я чувствую, что прогрессирую, поэтому жаль, что сезон был остановлен", — сообщил Ориги HLN.