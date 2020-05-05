Полузащитник "Атлетико" Томас Партей открыт к переходу в "Арсенал" и надеется, что два клуба договорятся между собой.

По информации The Telegraph, Партей уже подтвердил своему окружению, что хочет попробовать себя в Премьер-Лиге, а "Арсенал" видится наиболее привлекательным направлением для Томаса.



Этот интерес был взаимен — до вынужденной остановки сезона 26-летний игрок сборной Ганы занимал высокое место в списке трансферных целей главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



Как и любому другому клубу, теперь "Арсеналу" придется пересмотреть свои трансферные планы, держа в уме ущерб от остановки сезона и многих месяцев впереди без зрителей на трибунах.



В сложившейся экономической ситуации "Арсеналу" было бы сложно найти 45 миллионов фунтов отступных по контракту Партея, однако со стороны "Атлетико" существует интерес к нападающему "канониров" Александру Лакасетту, поэтому два клуба могут попытаться договориться об обмене.



Добавим, за плечами у Партея пять сезонов в качестве основного игрока "Атлетико", для чего ему пришлось сперва побывать в аренду в "Мальорке" и "Альмерии". Томас произвел большое впечатление на Артету ранее в этом сезоне, выбив с "матрасниками" "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов.