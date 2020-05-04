Клубы Премьер-Лиги отложат голосование по возобновлению сезона до следующей недели
Клубы Премьер-Лиги собираются отложить голосование по "Проекту Перезапуск" до следующей недели.
Изначально очередная видеоконференция 20 клубов Премьер-Лиги была намечена на ближайшую пятницу. Ожидалось, что на голосование будет выставлен вопрос о возобновлении сезона в условиях пандемии коронавируса.
Клубы Премьер-Лиги собирались отреагировать на ослабление ограничений, введенных правительством Великобритании в прошлом месяце против распространения COVID-19.
Однако сегодня британский премьер Борис Джонсон перенес свой определяющий брифинг с четверга на воскресенье.
Как сообщает Daily Mail, теперь клубы высшего английского дивизиона собираются отложить свое голосование на понедельник, как минимум.
Добавим, что для принятия решения о возобновлении сезона с 12 июня — наиболее вероятной даты, как следует из прогнозов, — требуются голоса минимум 14 клубов из 20, однако не все участники Премьер-Лиги готовы играть на нейтральных полях.
04.05.2020 23:00
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