Клубы Премьер-Лиги отложат голосование по возобновлению сезона до следующей недели

Клубы Премьер-Лиги собираются отложить голосование по "Проекту Перезапуск" до следующей недели.

Изначально очередная видеоконференция 20 клубов Премьер-Лиги была намечена на ближайшую пятницу. Ожидалось, что на голосование будет выставлен вопрос о возобновлении сезона в условиях пандемии коронавируса.



Клубы Премьер-Лиги собирались отреагировать на ослабление ограничений, введенных правительством Великобритании в прошлом месяце против распространения COVID-19.



Однако сегодня британский премьер Борис Джонсон перенес свой определяющий брифинг с четверга на воскресенье.



Как сообщает Daily Mail, теперь клубы высшего английского дивизиона собираются отложить свое голосование на понедельник, как минимум.



Добавим, что для принятия решения о возобновлении сезона с 12 июня — наиболее вероятной даты, как следует из прогнозов, — требуются голоса минимум 14 клубов из 20, однако не все участники Премьер-Лиги готовы играть на нейтральных полях.