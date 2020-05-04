Матчи Премьер-Лиги, возможно, будут транслировать на YouTube

Некоторые из оставшихся матчей этого сезона Премьер-Лиги, возможно, будут транслироваться бесплатно на онлайн-видеосервисе YouTube.

В данный момент Премьер-Лига ведет переговоры о возобновлении сезона не только со своими клубами, но и с бродкастерами, у которых куплены права на трансляцию матчей.



По информации The Sun, план Премьер-Лиги состоит в том, что Sky Sports, BT Sport и Amazon сохранят свои квоты на прямые трансляции.



Оставшиеся же матчи, которые не будут транслироваться в прямом эфире по кабельным каналом, будут доступны зрителям бесплатно — например, через YouTube.



Этим жестом Премьер-Лига собирается компенсировать для фанатов отсутствие возможности посмотреть избранные матчи своими глазами, ведь концовка сезона пройдет без зрителей на трибунах.



Добавим, что эта возможность, по всей видимости, будет доступна только для жителей Великобритании, потому что продажа прав за рубеж осуществляется по другому принципу.