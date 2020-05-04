Агуэро вдохновился на переезд в Премьер-Лигу благодаря Оуэну

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал, что на переезд в Премьер-Лигу его вдохновил Майкл Оуэн, блиставший в составе "Ливерпуля".

Оуэн очень рано заявил о себе на весь мир, блистая в составе "Ливерпуля" и возрасте 18 лет приняв участие в Чемпионате Мира со сборной Англии.



Благодаря успехам Майкла Агуэро поверил, что ему тоже по силам заиграть в Премьер-Лиге, не обладая внушительными физическими данными.



"Когда я был ребенком, то восхищался Майклом Оуэном. Я всегда это говорил. Даже в своей книге. Мне он нравился, потому что он был маленьким".



"Он носил 10-й номер, как и я в своем клубе, и он тоже играл нападающего. Поэтому я сказал себе, что раз такой маленький игрок успешен в Премьер-Лиге, то и я смогу".



"Представьте: я был всего лишь ребенком, мне было 9-10 лет, а на дворе был 1996, 97, 98 год".



"Он забил тот удивительный гол за сборную Англии (на ЧМ-1998 против Аргентины). Я был ребенком и, увидев тот гол, не мог поверить своим глазам. Я смотрел матчи Чемпионата Мира у себя на районе и говорил каждому, что люблю Оуэна", — цитирует Агуэро Sky Sports.