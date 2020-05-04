Инс призвал "Юнайтед" избавиться от Погба

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс призвал "красных дьяволов" избавиться от полузащитника Поля Погба.

Вернувшись на "Олд Траффорд" из "Ювентуса" в статусе самого дорогого игрока мира в 2016 году, Погба не оправдал тех ожиданий, которые на него возлагали.



На контрасте с Погба, Бруну Фернандеш совершенно блестящим образом начал свою карьеру в "Юнайтед", и это лишний раз убеждает Инса, что Полю будет лучше уйти.



"Будем честны, с первого дня он так по-настоящему и не освоился в "Юнайтед". Мне это говорит об одном: где-то в подсознании у него всегда есть эта мысль, что он принял неправильное решение. Он чувствует, что возвращение в "Юнайтед" было плохой идеей".



"Если он честен сам с собой, то думает про себя: "Хм. Это не то, на что я подписывался. Правильно ли я поступил?" Он до сих пор это чувствует, он жалеет о своем решении, и это очевидно".



"Меня расстраивают его действия, его поведение, а его игра отражает его неуверенность насчет принятого решения вернуться в "Юнайтед".



"Если сравнить его с Бруну Фернандешем, то разница поражает. Бруну пришел в "Юнайтед" и начал с места в карьер, быстро завоевав любовь фанатов. Погба этого так и не сделал, а его игра нестабильна, если не сказать хуже".



"Его игра на поле, его поведение за пределами поля, плюс его агент — все это не хорошо для клуба. Его время вышло, на мой взгляд", — сообщил Инс Paddy Power.