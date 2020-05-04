Эвра рассказал, как фанаты "Ливерпуля" угрожали убить его

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, что получал смертельные угрозы от фанатов "Ливерпуля" после расистского скандала с нападающим Луисом Суаресом.

Напомним, в октябре 2011 Суарес, тогда выступавший за "Ливерпуль", на расовой почве оскорбил Эвра, за что был наказан FA восьмиматчевой дисквалификацией и внушительным штрафом.



При этом сам Луис свою вину отрицал, и некоторые болельщики "красных" ему поверили, принявшись угрожать Патрису.



"Манчестер Юнайтед" получил так много писем с угрозами в отношении меня. Люди писали: "Мы в тюрьме, мы фанаты "Ливерпуля". Когда мы выйдем на свободу, мы убьем тебя и твою семью". На протяжении двух месяцев у меня была охрана".



"Охранники спали у входа в мой дом. Куда бы я ни отправился, они следовали за мной. То было тяжелое время, но мне не было страшно".



"Страшно было моей семье — жене и брату, но не мне. Я не мог понять, почему люди так сильно ненавидели меня. Они не знали правду", — сообщил Эвра в официальном подкасте "Юнайтед".