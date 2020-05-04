Эвра рассказал, как фанаты "Ливерпуля" угрожали убить его

Патрис Эвра и Луис Суарес Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, что получал смертельные угрозы от фанатов "Ливерпуля" после расистского скандала с нападающим Луисом Суаресом.

Напомним, в октябре 2011 Суарес, тогда выступавший за "Ливерпуль", на расовой почве оскорбил Эвра, за что был наказан FA восьмиматчевой дисквалификацией и внушительным штрафом.

При этом сам Луис свою вину отрицал, и некоторые болельщики "красных" ему поверили, принявшись угрожать Патрису.

"Манчестер Юнайтед" получил так много писем с угрозами в отношении меня. Люди писали: "Мы в тюрьме, мы фанаты "Ливерпуля". Когда мы выйдем на свободу, мы убьем тебя и твою семью". На протяжении двух месяцев у меня была охрана".

"Охранники спали у входа в мой дом. Куда бы я ни отправился, они следовали за мной. То было тяжелое время, но мне не было страшно".

"Страшно было моей семье — жене и брату, но не мне. Я не мог понять, почему люди так сильно ненавидели меня. Они не знали правду", — сообщил Эвра в официальном подкасте "Юнайтед".


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, расизм, Суарес, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2020 19:00

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  1. gerrard08 04.05.2020 19:59 # gerrard08
    Так благодарить их должен. Если бы не Суарез и ко, так бы и здох никому не нужным нонеймом. А так хоть на шоу зовут, жалеют как телку.

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  2. liverpo0ol 04.05.2020 19:46 # liverpo0ol
    Негрито конечно слово не приемлемое в мире кроме как у латиносов. А обиженька та еще мразь, да они оба гавно

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  3. martingor 04.05.2020 19:36 # martingor
    тоже видно в детстве жил в гараже

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  4. sausage 04.05.2020 19:28 # sausage
    «Назвать Эвра чёрным, всё равно, что назвать Кюйта блондином» (Луис Суарес)

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  5. kos9k 04.05.2020 19:24 # kos9k
    и правильно сделали бы

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  6. xah 04.05.2020 19:07 # xah
    Суарес всегда был крысой, хоть и топовый нападающий

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  7. januzaj00 04.05.2020 19:04 # januzaj00
    а че чирарта не убили после случая с черным властелином демба ба

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  8. jack-willsher 04.05.2020 19:03 # jack-willsher
    из за этого нанял охраников? пздц трус.

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