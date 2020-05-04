Эвра рассказал, как фанаты "Ливерпуля" угрожали убить его
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, что получал смертельные угрозы от фанатов "Ливерпуля" после расистского скандала с нападающим Луисом Суаресом.
Напомним, в октябре 2011 Суарес, тогда выступавший за "Ливерпуль", на расовой почве оскорбил Эвра, за что был наказан FA восьмиматчевой дисквалификацией и внушительным штрафом.
При этом сам Луис свою вину отрицал, и некоторые болельщики "красных" ему поверили, принявшись угрожать Патрису.
"Манчестер Юнайтед" получил так много писем с угрозами в отношении меня. Люди писали: "Мы в тюрьме, мы фанаты "Ливерпуля". Когда мы выйдем на свободу, мы убьем тебя и твою семью". На протяжении двух месяцев у меня была охрана".
"Охранники спали у входа в мой дом. Куда бы я ни отправился, они следовали за мной. То было тяжелое время, но мне не было страшно".
"Страшно было моей семье — жене и брату, но не мне. Я не мог понять, почему люди так сильно ненавидели меня. Они не знали правду", — сообщил Эвра в официальном подкасте "Юнайтед".
04.05.2020 19:00
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Так благодарить их должен. Если бы не Суарез и ко, так бы и здох никому не нужным нонеймом. А так хоть на шоу зовут, жалеют как телку.
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Негрито конечно слово не приемлемое в мире кроме как у латиносов. А обиженька та еще мразь, да они оба гавно
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тоже видно в детстве жил в гараже
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«Назвать Эвра чёрным, всё равно, что назвать Кюйта блондином» (Луис Суарес)
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и правильно сделали бы
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Суарес всегда был крысой, хоть и топовый нападающий
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а че чирарта не убили после случая с черным властелином демба ба
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из за этого нанял охраников? пздц трус.
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