Игроки "Челси" вернулись в Лондон из-за рубежа

Игроки первой команды "Челси", находившиеся за рубежом, вернулись в Англию и готовятся возобновить тренировки.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "Челси" попросил футболистов, улетевших к своим семьям в различные страны, вернуться в Лондон 3 мая.



Как сообщает Sky Sports, Кепа Аррисабалага, Виллиан, Педро, Маркос Алонсо, Эмерсон Палмери, Кристиан Пулишич и Андреас Кристенсен подчинились требованию своего клуба и уже находятся в Лондоне.



Пока что эти игроки отправляются в самоизоляцию и вместе со своими клубами ожидают заявления британского правительства в четверг. Ожидается, что связанные с пандемией коронавируса ограничения будут смягчены, и команды смогут вернуться на тренировочные базы.



Конкретные решения по датам со стороны клубов, как ожидается, будут приняты в пятницу, когда участники Премьер-Лиги проведут видеоконференцию.