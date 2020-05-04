Игроки "Челси" вернулись в Лондон из-за рубежа

Педро и Маркос Алонсо Игроки первой команды "Челси", находившиеся за рубежом, вернулись в Англию и готовятся возобновить тренировки.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "Челси" попросил футболистов, улетевших к своим семьям в различные страны, вернуться в Лондон 3 мая.

Как сообщает Sky Sports, Кепа Аррисабалага, Виллиан, Педро, Маркос Алонсо, Эмерсон Палмери, Кристиан Пулишич и Андреас Кристенсен подчинились требованию своего клуба и уже находятся в Лондоне.

Пока что эти игроки отправляются в самоизоляцию и вместе со своими клубами ожидают заявления британского правительства в четверг. Ожидается, что связанные с пандемией коронавируса ограничения будут смягчены, и команды смогут вернуться на тренировочные базы.

Конкретные решения по датам со стороны клубов, как ожидается, будут приняты в пятницу, когда участники Премьер-Лиги проведут видеоконференцию.


Метки Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2020 18:00

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  1. funkyfresh 04.05.2020 18:08 # funkyfresh
    из-за рубежа

    пиздос))

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  2. interlude 04.05.2020 18:02 # interlude
    Кто таков этот рубеж? Что они из за него прямо все вернулись? Серъезнай дядька наверное.

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